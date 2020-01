Basket, Fiba Intercontinental Cup 2020: la Virtus Bologna trova il San Lorenzo de Almagro in semifinale (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Fiba ha reso noto quest’oggi il programma ufficiale della prossima Coppa Intercontinentale per club, che si disputerà a Tenerife (Spagna) da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020. La Segafredo Virtus Bologna, unica rappresentante del Bel Paese iscritta alla manifestazione grazie al trionfo ottenuto nella passata stagione in Champions League, affronterà nella prima semifinale gli argentini del San Lorenzo de Almagro, compagine campione in carica della DIRECTV Liga de las Americas. Nella seconda semifinale saranno invece i padroni di casa dell’Iberostar Tenerife ed i Rio Grande Valley Vipers (campioni della G-League, lega di sviluppo americana) a contendersi un posto per l’atto conclusivo del torneo. Il format della competizione è quello della Final Four, con sfide a eliminazione diretta in un unica sede a partire dalla semifinali e poi le due finali utili per definire ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Basket, Fiba Intercontinental Cup 2020: la Virtus Bologna trova il San Lorenzo de Almagro in semifinale - 1000Cuori : Definito lo svolgimento della Coppa Intercontinentale. Per la Virtus Segafredo, esordio il 7/2 alle 18,30… - eclipsedlunatic : Ha ragione tanjevic questo è il vero basket w la fiba -