Barry Seal: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Barry Seal: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Questa sera, giovedì 9 gennaio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Barry Seal, film del 2017 per la regia di Doug Liman. La pellicola, con protagonista Tom Cruise, racconta la storia vera di Barry Seal, ex pilota della Trans World Airlines diventato negli anni ottanta contrabbandiere di droga e successivamente informatore per la DEA. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. Barry Seal film: la trama Nel 1979, mentre il presidente statunitense Jimmy Carter dichiara alla nazione la “crisi di fiducia”, la popolazione attende l’elezione di quello nuovo, Ronald Reagan. Barry Seal, uno scaltro pilota di aerei di linea che vive in Louisiana, viene scoperto, contattato e reclutato dalla CIA per iniziare a effettuare lavori sotto ... Leggi la notizia su tpi

