Una mancia di 2020 dollari su un conto di 23: l’emozione della cameriera diventa virale e parte il “2020 tip challenge” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La sfida è partita, in maniera eclatante, dal Michigan ed è diventata nazionale dilagando in tutti gli USA. In onore del nuovo anno i clienti danno mance molto generose ai camerieri, in nome della “2020 Tip Challenge”. E’ iniziato tutto la scorsa settimana, quando Danielle Franzoni, cameriera in un ristorante di Alpena, nel Michigan, ha ricevuto una mancia di 2020 dollari su un conto di soli 23 dollari. La giovane, mamma single e senza fissa dimora si è commossa e di fronte alle telecamere della CNN ha dichiarato che utilizzerà questo denaro per porre una piccola base per il suo futuro. Ed è accaduto anche ul giorno di Capodanno, quando il ristoratore Donnie Wahlberg ha sorpreso Bethany Provencher, cameriera della catena IHOP, con una mancia di 2.020 dollari sul suo assegno da 78 dollari. “È stata la più grande benedizione che avrei potuto ricevere da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

