The Jackal e il correttore automatico: che dramma da papà a Papa! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Basta un errore del correttore automatico a far piombare i The Jackal direttamente in The New Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino in arrivo su Sky il 10 gennaio. Cosa ci fanno i The Jackal in The New Pope? Misteri di un correttore automatico che si diverte a cambiare la vita delle persone comuni spargendo qua e là errori di testo nelle chat come fossero miracoli assolutamente non richiesti. Così in un attimo Fabio, futuro papà, si è trovato catapultato nelle stanze vaticane in attesa di essere ufficializzato come nuovo Papa, salutato da Ciro, assistente in tunica, ma soprattutto dal Cardinale Angelo Voiello e dalla scottante verità sulla sua vocazione. Il personaggio interpretato da Silvio Orlando in The Young Pope, che tornerà in The New Pope, si è detto ... Leggi la notizia su movieplayer

