Sul caso Gregoretti numeri risicati in Giunta e occhi puntati sul grillino Giarrusso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) numeri risicati e occhi puntati su Mario Giarrusso, il senatore M5s che da un anno non restituisce parte dello stipendio da parlamentare e che adesso tiene le carte coperte sul suo voto in Giunta per le autorizzazioni a procedere. Giunta che entro il 20 gennaio dovrà esprimersi su Matteo Salvini accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di 131 migranti sulla nave Gregoretti.La Lega non cambia rotta, la difesa del leader è sempre la stessa: “Tutto il governo sapeva”. Ma per il Movimento 5 stelle la responsabilità fu solo dell’allora ministro dell’Interno. Si trattò, sostiene M5s, di “un’attività isolata, di un abuso della potestà amministrativa perché l’indicazione di un porto sicuro competeva esclusivamente al Viminale. Non c’era alcun dialogo con gli altri ... Leggi la notizia su huffingtonpost

