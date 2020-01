Suicidio metro | una 15enne manda messaggio alle amiche e si uccide (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Suicidio in metro da parte di una ragazza di soli 15 anni. La giovanissima ha inviato un ultimo messaggio su Whatsapp per poi farla finita. Una ragazza compie un Suicidio in metro, morendo dopo essersi gettata contro ad un treno a Roma. Il fatto è accaduto nella mattinata del 7 gennaio 2020, con la giovanissima … L'articolo Suicidio metro una 15enne manda messaggio alle amiche e si uccide è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

