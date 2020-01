Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 8 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi l’ha Visto? Stasera con la nuova puntata di oggi, 8 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli. Dopo la pausa estiva, Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto … L'articolo Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 8 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Capezzone : +++Stasera in tv ?? ??+++ Dalle 20.25 sarò tra gli ospiti di @staseraitalia #staseraitalia su Rete4. Grazie a condutt… - infoitcultura : Grande Fratello vip 2020, i concorrenti: dal compagno di banco di Signorini a gli ex gieffini, chi vedremo stasera - Marco61405725 : RT @CougarDesideria: chi mi fa il culetto stasera se sei d'accordo un bel retwitt -