Robert Aramayo di Game of Thrones sarà il protagonista della serie Amazon su Il signore degli anelli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "Il signore degli anelli" è stato uno dei grandi successi cinematografici degli Anni Duemila, che ha ufficialmente consacrato il genere fantasy come materia su cui costruire storie di grande interesse da parte del pubblico. Amazon ha avuto l'idea di prendere la saga firmata da J.R.R Talkien e farne una serie televisiva. Tra vari dettagli ancora incerti, il ruolo del protagonista sarà affidato, quasi sicuramente, all'attore inglese Robert Aramayo ex personaggio di Game of Thrones. Leggi la notizia su tv.fanpage

