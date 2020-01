Parigi-Nizza 2020, presentato il percorso: 8 tappe e 1200 km, la Corsa del Sole sarà molto dura (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oggi è stato presentato il percorso della Parigi-Nizza 2020, prima Corsa a tappe World Tour della stagione europea. La ribattezzata Corsa del Sole è in programma esattamente tra due mesi, dall’8 al 15 marzo: otto tappe per un totale di 1216 chilometri, ce ne sarà davvro per tutti i gusti visto che sono previste una cronometro, un arrivo in salita, una frazione col pavè, una tappa per corridori da classiche, l’ultima tappa in montagna e delle giornate per velocisti. Si partirà da Plaisir, 154 km con un muro di 1400 metri al 7,8% in pavè posto nel finale. A seguire due giornare riservate ai velocisti (Chevreuse-Chalette-sur-Loing e Chalette-sur-Loing-Le Chatre) prima della cronometro di 15,1 chilometri a Saint-Amand-Montrond. La quinta tappa presenta ben 227 km ma la Gannat-La Cote-Saint-André potrebbe non risultare selettiva perché il giorno successivo sono in programma 160,5 ... Leggi la notizia su oasport

mondialinet : Parigi-Nizza 2020, il percorso ufficiale - - andrefragasso : Parigi-Nizza 2020, il percorso ufficiale - Pippo7up : Mi viene solo da ringraziare #Trump per aver riportato il peso dell'Occidente nel Middle East. La terra dove nascon… -