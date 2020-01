Onde gravitazionali, il segnale rilevato a 520 milioni di anni luce potrebbe svelare due diversi tipi di fusione di stelle di neutroni? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le collaborazioni scientifiche LIGO e Virgo hanno riportato che il 25 aprile 2019 sono state rilevate Onde gravitazionali dalla fusione di due oggetti compatti. Il segnale è stato chiamato GW190425. LIGO comprende due rilevatori di Onde gravitazionali, uno ad Hanford (Washington) e l’altro a Livingston (Louisiana). Nel momento di GW190425, il rilevatore LIGO di Hanford era temporaneamente offline, ma il forte segnale è stato rilevato dal rilevatore di Livingston. Anche il rilevatore di Virgo a Cascina (Italia) stava raccogliendo dati, tuttavia, a causa della sua minore sensibilità rispetto a LIGO e in particolare perché la fonte di GW190425 era probabilmente in un’area del cielo meno visibile per Virgo, il segnale era sopra la soglia di rilevamento solo a Livingston. I dati Virgo, tuttavia, si legge sul sito di Ligo, sono stati utili per aiutare a comprendere i parametri della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

