Omicidio Fortuna Loffredo, oggi Chicca compirebbe 12 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) oggi all'anagrafe Fortuna Loffredo, uccisa a 6 anni nel 2014 a Caivano, compirebbe 12 anni. Di lei, scaraventata dall'ottavo piano e abusata per almeno un anno da uno o più uomini, l'opinione pubblica si è dimenticata molto in fretta. Al contrario dell'eterno Loris, ricordato in ogni occasione, Chicca è stata riconsegnata al suo mondo di orchi. Perché a farci più paura non è la sua morte, ma quella che fu la sua vita. Leggi la notizia su napoli.fanpage

