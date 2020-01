Milan, i tifosi sono stanchi. Ormai Suso non lo vuole più nessuno: “Avrei voluto cader giù dal secondo anello” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una stagione che ogni tifoso rossonero vorrebbe finisse presto. Nonostante l’arrivo di Ibra, l’annata attuale del Milan si appresta a diventare una delle più buie di sempre o comunque del passato recente. Un pari, quello interno contro la Samp, che ha confermato (come se ce ne fosse bisogno) tutti i limiti della compagine di Pioli. A partire dai singoli. Più di uno, Ormai preso di mira con insistenza dai supporters del Diavolo, non viene più sopportato. Il primo della lista è Suso, di cui i tifosi si sono Ormai stancati. L’ambiente chiede a gran voce la cessione, o comunque almeno l’esclusione dall’undici titolare. Tra i messaggi raccolti sui social, infatti, in tanti si chiedono i motivi per cui lo spagnolo continui a giocare da titolare nonostante le innumerevoli prestazioni sottotono. Tre gestioni tecniche, tre allenatori, e un posto da titolare ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

