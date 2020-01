Meghan Markle e il Principe Harry rinunciano al titolo reale: la conferma con un comunicato stampa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Meghan Markle e il Principe Harry rinunciano al titolo reale: colpo di scena a Buckingham Palace. I neo genitori del piccolo Archie, con grande stupore per tutti, hanno deciso di uscire dalla Famiglia reale. Se prima era solo un’indiscrezione ora è tutto vero, la conferma è arrivata con un comunicato stampa sui canali ufficiali della coppia “Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest’anno abbiamo scelto di fare una transizione, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri “senior” della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. È con il tuo incoraggiamento, in particolare ... Leggi la notizia su bigodino

