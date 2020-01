Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 inneggia al fascismo? Le assurde ipotesi a pochi giorni dalla kermesse (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 sarebbe un chiaro richiamo fascista. L'assurda polemica è montata sui social e parla di un riferimento al ventennio per il brano che Lauro De Marinis porterà in gara al prossimo Festival condotto e diretto da Amadeus. La polemica su Me Ne Frego di Achille Lauro Senza aver sentito una sola parola della canzone in concorso, è quindi questo il progetto di polemica che ha tenuto impegnati alcuni internauti nelle ultime ore, che hanno riempito i social di ipotesi che riguardano le tematiche del brano di Achille Lauro che l'anno scorso incitava all'uso delle droghe più devastanti, mentre quest'anno vorrebbe celebrare la memoria del Duce. Si legge in uno dei tanti tweet comparsi nelle ultime ore, di quelli che hanno trainato l'indignazione per il titolo del brano di Achille Lauro già portatore dei vessilli di Benito Mussolini in vista della ... Leggi la notizia su optimaitalia

aresbi3 : Zalone docet. Ma quando finisce San Remo che non se ne può più? - noitre32 : ALLA CIECA 'Canzone fascista a Sanremo' Dopo Pavone, Achille Lauro: gli anti-salviniani fuori di séLa follia rossa… - Tana_rotte : RT @ImolaOggi: Sanremo, Achille Lauro canterà 'Me ne frego'. Scatta la cagnara antifascista: ricorda Mussolini -