Masterchef Italia 9, giovedì 9 gennaio: prima prova in esterna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Masterchef Italia 9 puntate di giovedì 9 gennaio, tutte le anticipazioni e l’eliminato in diretta prima prova in esterna nella terra del riso per i concorrenti, ospite della serata lo chef Marco Martini Masterchef Italia 9 riparte, nuove sfide attendono i 18 concorrenti rimasti dopo l’eliminazione la scorsa settimana di Alexandro e Maria Assunta (qui il racconto delle due puntate, qui l’elenco dei concorrenti). Quarto appuntamento e due nuove puntate per il cooking show di Sky in onda su Sky Uno canale 108, digitale terrestre canale 455 – sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV, sempre con i 3 giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mastechef Italia 9 eliminati del 9 gennaio In aggiornamento live dalle 21:15 del 9 ... Leggi la notizia su dituttounpop

