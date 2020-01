"L’amore va preservato". Michelle Williams a sorpresa annuncia la sua maternità - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Carlo Lanna Dopo la vittoria ai Golden Globe, Michelle Williams rivela di essere in dolce attesa e racconta quanto è stato importante per lei restare in disparte e vivere la propria vita lontano dai riflettori È un momento di rinascita per Michelle Williams. L’attrice americana che si è fatta le ossa in tv nella serie "Dawson’s Creek", ora è lanciatissima nel firmamento delle star. Tanti sono i film a cui ha preso perso parte, ma poche sono le sue apparizioni in pubblico e sparute le indiscrezioni sulla sua vita amorosa. Una scelta che è stata voluta proprio dalla stessa Williams, a quanto pare. Legata per anni da un sentimento di amore profondo con Heath Ledger, l’attrice si è presa una pausa dai gossip e dal flash dei fotografi per vivere in serenità la vita privata. Almeno fino ad ora. Come ha riportato il magazine People, in un recente approfondimento che ha dedicato a ... Leggi la notizia su ilgiornale

