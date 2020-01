Lady Gaga, torna il ricordo dell’incubo da ragazza: «Sono stata violentata più volte a 19 anni» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lady Gaga si confessa durante un’intervista con Oprah Winfrey e racconta di essere stata «stuprata ripetutamente all’età di 19 anni»: in seguito alle violenze subite, la popstar avrebbe sviluppato disturbi post-traumatici da stress. Un periodo difficile che coincide, tra l’altro, con l’avvio della sua carriera, quando improvvisamente è diventata una star. «A causa di questo non Sono riuscita ad elaborare ciò che mi era accaduto» ha spiegato. «Non avevo nessuno che mi aiutasse. Non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra – ha detto – Non avevo un medico che mi aiutasse a farlo». La prima confessione nel 2014 Già nel 2014, ai microfoni di Edward Stern, Lady Gaga aveva raccontato di essere stata violentata a 19 anni da un uomo che ne aveva 20 più di lei: «Ho passato cose orribili di cui oggi posso ridere perché negli anni Sono stata ... Leggi la notizia su open.online

