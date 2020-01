Incendi in Australia: sale a 26 il bilancio delle vittime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La 26esima vittima degli Incendi che stanno mettendo in ginocchio l’Australia è un altro pompiere. La situazione è semplicemente drammatica. Da Settembre 2019, sono oltre 2mila le case distrutte e circa 80mila i chilometri quadrati bruciati. Tra mercoledì 8 e venerdì 10 Gennaio 2020, sono previsti altri picchi di calore con il rischio di altri Incendi nelle zone più esposte. Per questo motivo, nuovi avvisi di evacuazione sono lanciati dalle autorità, le quali si concentrano sul salvataggio delle vite umane, esortando gli abitanti delle aree più minacciate ad ascoltare i messaggi di allarme. Incendi in Australia: 26 le vittime Le autorità riferiscono inoltre che ci vorranno mesi per risolvere i disastri causati dagli Incendi in Australia. Ad aggravare la situazione è il clima. Questo è uno degli anni più caldi mai registrati nel Paese, con picchi di 42 gradi raggiunte a metà ... Leggi la notizia su notizie

