Ilary Blasi pazzesca: l’allenamento in riva al mare infiamma il web [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Divina è dire poco! Ilary Blasi continua stupirci, giorno dopo giorno, con FOTO e video sempre più bollenti, sempre più amati. La conduttrice romana ha un fisico pazzesco e, proprio ieri, sulla sua pagina personale ha pubblicato un video dove mostra il suo allenamento in riva al mare… wow! Lato b mozzafiato In questa sequenza di scatti notiamo che il fisico di Ilary Blasi non solo è sempre più tonico, ma anche allenatissimo. Il seno, sodo e prorompente, è a malapena contenuto dal costume, mentre il lato b di marmo farebbe invidia a chiunque. La bella Ilary è appena rientrata da una vacanza di famiglia dove ha trascorso molto tempo con i figli e il marito Francesco, coinvolgendo, di tanto in tanto, le migliaia di followers che la seguono e acclamano continuamente. L'articolo Ilary Blasi pazzesca: l’allenamento in riva al mare infiamma il web FOTO proviene da Velvet ... Leggi la notizia su velvetgossip

