Il Pisa mette nel mirino il Benevento: accelerata per un colpo di mercato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMancano ancora più di dieci giorni ma il profumo del campionato inizia lentamente a farsi strada. Il Benevento e il Pisa hanno ripreso la preparazione orientata al primo match del girone di ritorno in programma il prossimo 19 gennaio al Ciro Vigorito. Se i giallorossi hanno optato per il ritiro del Mancini Park Hotel di Roma, i nerazzurri hanno preferito restare in Toscana dando inizio al programma di allenamenti presso il Centro Sportivo di San Piero a Grado. La novità più interessante in casa Pisa, tuttavia, potrebbe giungere a ore dal calciomercato. E’ infatti in stato avanzato la trattativa destinata a portare l’attaccante Luca Vido alla corte di mister D’Angelo. Il calciatore dell’Atalanta – nella prima parte di stagione in prestito al Crotone – è sempre più vicino e arriverebbe con la formula del prestito con diritto ... Leggi la notizia su anteprima24

lillo_letterio : @Gianni_Pisa ?????? Poi sbaglia le accoppiate e mette: abbasso i terroni in Calabria. Ed: io sono calabrese in Emilia-Romagna - CalciomercatoRP : RT @AttilioMalena: Il #Pisa mette la freccia: si lavora al doppio colpo #Millico-#Vido per l’attacco #calciomercato @CalciomercatoRP - AttilioMalena : Il #Pisa mette la freccia: si lavora al doppio colpo #Millico-#Vido per l’attacco #calciomercato @CalciomercatoRP -