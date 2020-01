Governo lavora a modifiche su decreti Sicurezza. Testo Pd alla Camera (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La revisione dei due decreti Salvini in tema di migranti e Sicurezza e' tra i temi che saranno al centro della verifica di Governo per il rilancio dell'agenda programmatica. E la questione potrebbe essere anche tra i piatti forti del conclave del Pd che si svolgera' la prossima settimana in provincia di Rieti, proprio per preparare il vertice di Governo che, pero', potrebbe slittare a dopo le regionali in Emilia e Calabria. Che la modifica dei due provvedimenti approvati dallo scorso Governo gialloverde e fortemente voluti dall'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sia ricompresa tra i temi cruciali per i dem non e' un mistero, tanto che lo stesso segretario Nicola Zingaretti, poco prima di Natale, spiegava: "Sui decreti Sicurezza vanno assunti i rilievi del presidente della Repubblica, e' indecente che chi salva una vita umana debba pagare una multa". La titolare del Viminale, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

