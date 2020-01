GF Vip, Signorini non saluta Ilary Blasi e le lancia una frecciatina (Di giovedì 9 gennaio 2020) A poche ore dall’inizio della prima puntata del Grande Fratello Vip la ex conduttrice Ilary Blasi aveva mandato un messaggio di incoraggiamento ad Alfonso Signorini che ha preso il suo posto. Costui non l’ha però nemmeno citata nella trasmissine, anzi le ha lanciato una velata frecciatina. Ilary Blasi e Alfonso Signorini “Vai Alfonso“. Un messaggio semplice e breve postato in una Instagram Stories a corredo di una foto che li ritrae insieme ma che racchiudeva affetto per Alfonso e un ricordo delle conduzioni passate insieme. Signorini fungeva infatti da opinionista nelle precedenti edizioni della trasmissione, prima di assumere appunto il ruolo della Blasi. Ad Ilary però non è stata dedicata nessuna parola in diretta, né un ringraziamento né un ricordo. Il giornalista ha infatti esordito emozionatissimo evidenziando come trovarsi a ricoprire quell’incarico ... Leggi la notizia su notizie

