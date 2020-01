F1, quanto guadagna Max Verstappen? La classifica degli stipendi dei piloti: l’olandese raggiunge Vettel (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Charles Leclerc batte, Max Verstappen risponde. Dopo il rinnovo fino al 2024 del monegasco in Ferrari, arriva anche la conferma dell’olandese con i colori della scuderia di Milton Keynes fino al 2023. La squadra anglo-austriaca, come fatto dal Cavallino Rampante, ha scelto di togliere dal mercato l’asso tulipano del volante, credendo fortemente nel progetto con la Honda. Indubbiamente lo stesso Max avrà avuto delle rassicurazioni a riguardo. L’orange, a più riprese, aveva dichiarato di voler lottare per il titolo e di non potersi più accontentare del podio. Lecito attendersi una Red Bull a livello di Mercedes? La sensazione è che questa prospettiva sia verosimile nel 2021, piuttosto che nella stagione che inizierà il 15 marzo a Melbourne (Australia). Conoscendo le qualità del tecnico Adrian Newey, il cambio regolamentare potrebbe sorridere alla sua vena creativa e, ... Leggi la notizia su oasport

lorenzo14735653 : RT @benq_antonio: Quanto guadagna un #Rom a #Roma tra carità molesta, truffe, e furti al giorno???circa 200/250 € esente TASSE! E GLI #ital… - OA_Sport : F1, quanto guadagna Max Verstappen? La classifica degli stipendi dei piloti: l’olandese raggiunge Vettel - emysol : RT @benq_antonio: Quanto guadagna un #Rom a #Roma tra carità molesta, truffe, e furti al giorno???circa 200/250 € esente TASSE! E GLI #ital… -