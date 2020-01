Esce una sera e scopre che la moglie è una prostituta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ci sono storie talmente strane e assurde da essere difficile da credere, eppure spesso risultano vere. Quella che stiamo per raccontarvi è una di queste. Si dice che “il matrimonio sia la tomba della passione” ma forse non è mai stato più vero di così. In Polonia una donna, stanca della sua vita monotona di moglie, ha deciso di vivere una seconda vita come prostituta in un bordello, ma un giorno il marito l’ha scoperta, sapete come? Leggete l’articolo per scoprirlo. La moglie escort a sorpresa Una sera Adam, un polacco 42enne, aveva deciso di trascorrere del tempo con i suoi amici. Lo scopo di tutti era quello di godersi del sano svago sessuale nella casa di appuntamento di Swinoujscie. Questo luogo era famoso per ospitare prostituite belle e focose e dunque si prestava perfettamente alle voglie del gruppo. Una volta arrivati sul posto però il marito dovette ... Leggi la notizia su velvetgossip

Einaudieditore : Il 14 gennaio esce anche in Italia Onori, ultima parte della trilogia di Rachel Cusk. Una pietra miliare nella lett… - francescocosta : È una delle storie di cui parlo nel libro che ho scritto.? ? ?? “Questa è l'America' esce il 28 gennaio ma si può gi… - annapagess : RT @Einaudieditore: Il 14 gennaio esce anche in Italia Onori, ultima parte della trilogia di Rachel Cusk. Una pietra miliare nella letterat… -