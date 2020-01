Di Maio condanna l’operazione "Soleimani martire" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio condanna l’attacco alle basi militari Usa da parte dell’Iran in Iraq. Attacco che è il primo vero atto dell’operazione "Soleimani martire", dal nome del generale iraniano ucciso in un raid americano venerdì scorso a Baghdad. Folla oceanica al funerale di Soleimani a Kerman: 35 morti nella calca 35 persone sono morte nella calca ai funerali del generale Quassem Soleimani celebrati oggi nella sua città natale Nella notte il regime degli Ayatollah ha fatto scattare la rappresaglia: missili sono stati lanciati sulle basi di Ayn al-Asad e di Erbil. Fonti locali hanno parlato di un’ottantina di morti ma allo stato attuale non ci sono conferme.Il titolare della Farnesina, in questi giorni nel mirino delle opposizioni che lo definiscono inadeguato a ricoprire il ruolo di ministro degli ... Leggi la notizia su blogo

