Contributi domestici, quarta rata 2019: importo, scadenza e modalità di versamento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ultimatum per il versamento dei Contributi domestici. Il 10 gennaio 2020, infatti, è l’ultimo giorno utile per poter pagare il quarto e ultimo trimestre 2019, relativi ai mesi di “ottobre-novembre-dicembre”. Sono tenuti all’obbligo Contributivo tutti coloro che hanno assunto, mediante il CCNL per il personale domestico, lavoratori inseriti nel contesto familiare (es. baby-sitter, colf, badante, ecc.). Come per le prime tre rate del 2019, l’importo Contributivo da corrispondere è interessato da un leggero aumento dovuto dall’indice di variazione Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) che, per l’anno scorso, è risultato dell’1,1%. Compresa la scadenza imminente della rata trimestrale, sorge spontaneo chiedersi quanto bisogna pagare e soprattutto quali sono le modalità di pagamento. Dunque, nelle seguenti righe si riassumono nel dettaglio tutti gli elementi ... Leggi la notizia su leggioggi

