CES 2020: MSI introduce il nuovo monitor gaming Optix MAG251RX per esperienze incredibili (Di mercoledì 8 gennaio 2020) MSI, leader mondiale nella produzione di hardware di gioco reale, sta espandendo con orgoglio le possibilità hardware per i giocatori. Questa volta, siamo onorati di presentare il nostro ultimo monitor di gioco piatto eSports: Optix MAG251RX. Optix MAG251RX supporta la più recente tecnologia compatibile NVIDIA G-Sync, accompagnata da una frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 240Hz e tempi di risposta rapidi di 1 ms, offrendo ai giocatori l'esperienza di gioco più fluida. La funzione Mystic Light ti consente di personalizzare il tuo impianto di gioco, dandoti una presa completa del tuo gioco in un batter d'occhio. Inoltre, Optix MAG251RX ti offrirà incredibili esperienze visive attraverso il pannello IPS con HDR 400 certificato VESA. Optix MAG251RX è progettato con la tecnologia Nvidia G-sync. Con la tecnologia compatibile NVIDIA G-Sync, Optix MAG251RX è in grado di produrre ... Leggi la notizia su eurogamer

