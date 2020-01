Bowie, la vita del Duca Bianco a fumetti secondo Michael Allred (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In libreria dal 10 gennaio, Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams racconta a fumetti la vita, la carriera, i successi e gli alter ego del celebre Duca Bianco del rock. Leggi la notizia su mondofox

SkyArte : 73 anni fa nasceva @DavidBowieReal. La sua voce ci racconta in «Beside Bowie – The Mick Ronson Story» la vita e le… - giuno73 : RT @lautomobile_ACI: #8gennaio #DavidBowie David Robert Jones, meglio conosciuto come @DavidBowieReal oggi avrebbe compiuto 73 anni. Nella… - 45acpjoe : RT @MashableItalia: #DavidBowie, la sua vita diventa un fumetto: ecco 'Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams' -