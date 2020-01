Barrow Bologna, incontro tra le parti. Si continua a trattare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Barrow Bologna, incontro tra i rossoblù e l’Atalanta per definire l’operazione. All’interno della trattativa anche il difensore Ibanez L’Atalanta e il Bologna stanno continuando a trattare per provare a raggiungere un accordo definitivo per Musa Barrow. Come riportato da Alfredo Pedullà, è in programma un incontro tra le parti. Si proverà a definire l’operazione che porterebbe il giovane attaccante alla corte di Sinisa Mihajlovic. All’interno dell’operazione dovrebbe rientrare anche il difensore Ibanez. Defilato, ormai, il Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

