Anticipazioni Grande Fratello Vip, Wanda Nara attaccata: “Non la vogliamo!” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Wanda Nara criticata prima del Grande Fratello Vip: “Non la vogliamo!” Diciannove concorrenti varcheranno la porta rossa della Casa più spiata d’Italia! Questa sera, mercoledì 8 gennaio, torna il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini debutta alla conduzione affiancato da Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, e dal cantante Pupo. Proprio sull’ex opinionista di Gianluigi Pardo a Tiki Taka è scoppiata una polemica. Sui social, infatti, sono in tanti ad invocare la sostituzione di Wanda Nara con Giulia De Lellis o Luca Bianchini, nomi che il giornalista Alfonso Signorini aveva pensato inizialmente. Sicuramente non ci sarà nessun cambio in corsa degli attuali opinionisti del Grande Fratello Vip. Proprio l’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis, è stata a un passo ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomblog : Grande Fratello Vip 4 prima puntata: anticipazioni 8 gennaio 2020 - #Grande #Fratello #prima #puntata: - Mauxa : #GFVip al via, anticipazioni e televoto - zazoomnews : Grande Fratello Vip prima puntata Anticipazioni e cast completo - #Grande #Fratello #prima #puntata… -