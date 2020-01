Ama: 14 cassonetti dati alle fiamme tra Natale e Capodanno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Anche quest’anno tra Natale e il 31 dicembre si e’ ripetuto il grave e deprecabile fenomeno dei cassonetti bruciati dai vandali. Sono stati 14 i contenitori completamente distrutti dalle fiamme tra il 23 e il 31 dicembre: 8 nell’XI municipio e 6 nel VII. Il fenomeno e’ comunque in calo, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, quando erano stati 22 i cassonetti dati alle fiamme (13 nel VII municipio, 5 nell’XI, 2 nel IV e nel X). Nel 2019 sono stati complessivamente 460 i cassonetti stradali Ama bruciati e resi non fruibili, un dato comunque in flessione rispetto ai 500 andati a fuoco nel 2018. I municipi in cui si riscontra in modo ricorrente questo fenomeno sono, rispettivamente, il VII, l’XI, il X e il IV. Una volta accertato il danno Ama provvede al piu’ presto a sostituire i cassonetti bruciati che pero’, essendo ... Leggi la notizia su romadailynews

