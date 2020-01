Uomini e Donne, trono classico: GIULIO vicino alla scelta? Anticipazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) In base alle indiscrezioni emerse sul web, potrebbe essere arrivato il momento di scegliere per GIULIO Raselli, l’unico tronista di Uomini e Donne in carica dallo scorso settembre. I suoi “colleghi” Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche hanno lasciato infatti da tempo il dating show di Maria De Filippi, ricorrendo a scelte o a ritiri anticipati. Vediamo quindi qual è stato il percorso dell’uomo nel programma… Uomini e Donne, Anticipazioni: GIULIO diviso tra Giovanna e Giulia GIULIO è rimasto soltanto con due ragazze nel suo parterre, ossia Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Con la prima, il Raselli ha instaurato fin da subito un rapporto abbastanza conflittuale, tant’è che la corteggiatrice ha ribadito in più di un’occasione di essere certa del fatto che non sarà mai la sua scelta finale. In una delle ultime puntate trasmesse, ... Leggi la notizia su tvsoap

matteosalvinimi : Il 26 gennaio in Emilia-Romagna voteranno donne e uomini, non uccellini o pesci, è questo il bello. A sinistra viv… - matteosalvinimi : Buongiorno e buona Epifania, Amici! Ieri mi avete regalato emozioni incredibili, e anche oggi sarò in terra d'Emili… - fattoquotidiano : Di questo passo, per azzerare le differenze di reddito tra donne e uomini bisognerà aspettare almeno un altro secol… -