Un ritorno al futuro in bottega: 5 storie di artigiani 4.0 (Di martedì 7 gennaio 2020) NOAH guitars (Crediti: Studio Caporal Mimoda) La Milano della moda e del design non ha abbandonato il suo cuore produttivo. Sì ai servizi, sì alle compagnie tecnologiche, sì alla finanza innovativa, ma in città hanno sede anche realtà manifatturiere che senza dimenticare i legami con una tradizione di artigianalità, hanno saputo aprirsi alla tecnologia e, più in generale, al mondo 4.0. Manifatture aperte, evento organizzato dall’assessorato alle Politiche per il Lavoro del comune di Milano, per il secondo anno di fila ha dato la possibilità ai curiosi di scoprire le sedi e i laboratori che ospitano queste imprese. Dove bulloni, forni, torni e scalpelli convivono con stampanti 3D, frese cnc, plotter e tagliatrici laser. Ecco 5 storie per conoscere botteghe che guardano al futuro. Candiani La famiglia Candiani produce denim dal 1938, quando ha aperto la fabbrica di Robecchetto con ... Leggi la notizia su wired

angelomangiante : #DeRossi smette di giocare a calcio. Decisione ormai presa, lascia il #Boca subito. Prossimi giorni si capirà qualc… - dantax88 : RT @angelomangiante: #DeRossi smette di giocare a calcio. Decisione ormai presa, lascia il #Boca subito. Prossimi giorni si capirà qualcosa… - GruwFrequency : RT @angelomangiante: #DeRossi smette di giocare a calcio. Decisione ormai presa, lascia il #Boca subito. Prossimi giorni si capirà qualcosa… -