Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 14:10 (Di martedì 7 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio folla oceanica per l’arrivo della bara il corteo funebre che precede la sepoltura di caffè Missori mani e che Armani Milano città natale del generale ucciso da un raid americano a Baghdad una marea umana così come quella che ha partecipato alla cerimonia funebre a terra nella città santa di cosa era che per la stampa i soldati italiani via dalla base americana badate alla Germania Annuncia il ritiro delle truppe il Ministero della Difesa per che non c’è nessuna ipotesi ritiro militari dall’iraq Ministro della Difesa annegret kramp-karrenbauer ministro degli Esteri hanno scritte deputati che militari presenti nelle scene di Baghdad e tasi saranno temporaneamente ritirati mentre il pentagono ha smentito la lettera in cui vertici militari americani formavano la loro ... Leggi la notizia su romadailynews

