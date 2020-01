U&D, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni Annunciano il Loro Matrimonio! (Di martedì 7 gennaio 2020) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti pochi mesi fa ad Uomini e Donne ma lo Loro storia d’amore procede a gonfie vele tanto che già i due ragazzi hanno deciso di sposarsi. Andrea e Natalia inoltre non solo hanno annunciato il Loro matrimonio, ma hanno rilasciato anche un’altra dichiarazione sorprendente. Ecco tutti i dettagli. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie di Uomini e Donne che più ha fatto sognare i telespettatori del programma. Nonostante i due stiano insieme da pochi mesi, hanno già deciso di andare a convivere e questo nuovo anno per Loro sarà ricco di sorprese e novità. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice infatti hanno annunciato il Loro matrimonio, non c’è ancora una data precisa ma dalle dichiarazioni dei due sembra un’ipotesi realizzabile molto presto. Andrea Zelletta infatti ha dichiarato ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

