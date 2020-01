Trenta studenti del MIT all’Unisannio: giovedì l’evento di benvenuto (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Trenta studenti del Massachusetts Institute of Technology (MIT) in arrivo all’Università del Sannio. Trascorreranno un mese di studio in Italia per svolgere un tirocinio presso i tre dipartimenti Unisannio grazie alla lettera di intenti sottoscritta dall’ateneo sannita con il MIT MISTI Italy, l’organismo del MIT deputato alla promozione di iniziative di collaborazioni internazionali a carattere tecnico e scientifico, diretto dalla dottoressa Serenella Sferza. Seguiti da docenti supervisori svolgeranno specifici progetti su tematiche all’avanguardia rispetto allo stato dell’arte a livello internazionale nel campo dell’ingegneria, dell’economia, della giurisprudenza e della biologia. giovedì 9 gennaio alle ore 16, presso la Sala ex Biblioteca di Palazzo San Domenico, verranno accolti durante un welcome event al quale parteciperanno il rettore ... Leggi la notizia su anteprima24

Trenta studenti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trenta studenti