Trapani, dramma sul lavoro: giardiniere ventenne cade dalla scala e muore (Di martedì 7 gennaio 2020) La vittima è Giovanni Biondo, ventenne che stava lavorando come giardiniere in un’abitazione nel comune di Custonaci. "Questo grave episodio impone, ancora una volta, una riflessione sulle condizioni di vita dei nostri giovani che, in assenza di un lavoro, svolgono attività lavorativa occasionale con tutto ciò che ne consegue" ha ricordato il sindaco. Leggi la notizia su fanpage

trapani24h : Dramma in casa, tenta di togliersi la vita dandosi fuoco: uomo ustionato in gravissime condizioni - trapani24h : Dramma per i lavoratori Fortè: continua lo sciopero ad oltranza, in 60 rischiano -