Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda sceglie tra André e Dirk! (Di martedì 7 gennaio 2020) Potrebbe già essere finito il triangolo tra André Konopka (Joachim Lätsch), Linda Baumgartner (Julia Grimpe) e il marito di quest’ultima: Dirk (Markus Pfeiffer). Stanco della guerra con il rivale in amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore lo chef chiederà infatti alla sua amata di compiere una scelta definitiva. E, a sorpresa, lei lo accontenterà… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Triangolo tra André, Dirk e Linda Linda, André e Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore dobbiamo ancora conoscere il personaggio di Linda, ma in Germania l’affascinante sorella di Christoph (Dieter Bach) è già da tempo una delle colonne della soap. Giunta al Fürstenhof in occasione del coma del fratello, la donna inizierà un rapporto ... Leggi la notizia su tvsoap

