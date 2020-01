Telecamere tra i banchi contro la droga a scuola (Di martedì 7 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un provvedimento ritenuto necessario per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga tra i banchi di scuola, il comune di Agrigento ha impegnato quasi 17mila euro per l'attuazione del progetto Stop alla circolazione di sostanze stupefacenti nelle scuole agrigentine. Arrivano le Telecamere per contrastare lo spaccio e il consumo di droga tra i banchi di classe. Un provvedimento divenuto necessario per debellare un fenomeno sempre più in continuo aumento che non accenna a fermarsi. Un’ insana moda tra i giovani che si sta diffondendo a macchia d’olio negli istituti superiori e che può contare sul silenzio degli studenti i quali, per paura di subire ritorsioni, fanno finta di non vedere per non denunciare. Lo sanno bene le forze dell’ordine che, nei diversi controlli eseguiti dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi hanno rinvenuto in ... Leggi la notizia su ilgiornale

teatrolafenice : ?? Tra poco le telecamere di @Unomattina si collegheranno con noi. Ci stiamo preparando per darvi il nostro buongior… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Napoli, gruppo di ragazzi sequestra ambulanza per far soccorrere l’amico con distorsione. #Lamorgese: ‘Telecamere su me… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Napoli, gruppo di ragazzi sequestra ambulanza per far soccorrere l’amico con distorsione. #Lamorgese: ‘Telecamere su me… -