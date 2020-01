Striscia la Notizia 2020, Ficarra su Picone: “Indegno e squallido!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Striscia la Notizia, Ficarra ironizza su Picone: “Persona indegna e squallida” Dopo il grande successo al cinema con ‘Il Primo Natale’, il loro ultimo film che ha fatto registrare numeri da capogiro al botteghino, Ficarra e Picone tornano a Striscia la Notizia. Da stasera, 7 gennaio, il duo comico condurranno il popolare e storico tg satirico di Antonio Ricci, raccogliendo il timone degli uscenti padroni di casa Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In una intervista rilasciata a Nuovo Tv, Picone ha dichiarato che il loro successo può essere spiegato in un solo modo: “Il nostro segreto è la totale disistima reciproca”. Salvatore Ficarra, invece, ha confermato al settimanale: “Picone è una persona indegna e squallida”. Per i comici siciliani si tratta della sedicesima stagione consecutiva dietro il bancone di Striscia la Notizia e hanno alle ... Leggi la notizia su lanostratv

