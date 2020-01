Smog Vicenza: scatta il livello arancione, stop anche ai veicoli diesel Euro4 (Di martedì 7 gennaio 2020) Da oggi, a seguito di comunicazione di Arpav, nel territorio comunale di Vicenza è scattato il livello di allerta arancione per il Pm10, secondo quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. In città, quindi, sono scattate le limitazioni aggiuntive alla circolazione dei veicoli privati diesel Euro 4, con controlli a partire da domani mercoledì 8 gennaio, quando tutti i cartelli stradali che ne danno comunicazione saranno stati opportunamente posizionati. “Lo sforzo del Comune di Vicenza è massimo per contribuire all’abbattimento delle polveri sottili, i cui valori si sono impennati in tutta la pianura padana – sottolinea l’assessore con delega all’ambiente Simona Siotto –. Accanto alle inevitabili restrizioni sulla circolazione dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

