Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020, ma solo per parlare di donne e non di politica (Di martedì 7 gennaio 2020) Si svolgerà oggi, secondo il Corriere della Sera, un vertice tra i piani alti della Rai e Amadeus per tenere dentro Rula Jebreal nella lista delle dieci donne al centro del Festival di Sanremo 2020. "La giornalista deve solo parlare di donne e non di politica", questa sarebbe la linea guida da seguire. Tra le donne certe di essere al Festival: Diletta Leotta e Antonella Clerici. Leggi la notizia su tv.fanpage

repubblica : Oggi su Rep: ???? Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” [… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'Volevano che rinunciassi a Sanremo spontaneamente. Mi sono rifiutata. La mia diversità fa paura' -