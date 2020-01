Quentin Tarantino: "Un cordone ombelicale collega il mio decimo film a Le iene" (Di martedì 7 gennaio 2020) Quentin Tarantino, fresco di vittoria ai Golden Globe 2020, conferma l'intenzione di voler concludere la carriera con il decimo film e fornisce un indizio di ciò che attende i fan chiamano in causa Le iene. Nonostante i Golden Globe conquistati dal suo C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino è determinato a concludere la sua carriera con il decimo film che ritene legato a un cordone ombelicale al cult Le iene, che lo ha lanciato nell'olimpo di Hollywood. Quentin Tarantino è tornato a parlare dell'idea di realizzare un ultimo film per poi dedicarsi ad altro nel backstage dei Golden Globe dichiarando: "L'idea è vivere e volere di più, la vecchia uscita da vaudeville. Mi piace l'idea di una filmografia di dieci film in cui ho trascorso 30 anni di vita, dando tutto ciò che avevo, ... Leggi la notizia su movieplayer

