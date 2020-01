PGA Awards 2020: tra le nomination anche Cena con delitto (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra le nomination dei PGA Awards 2020 ci sono anche Cena con delitto e Storia di un matrimonio. Le nomination dei PGA Awards 2020 sono state ufficialmente annunciate e tra i dieci titoli in corsa per il premio c'è anche l'apprezzato Cena con delitto - Knives Out e Storia di un matrimonio Il sindacato dei produttori americani ha annunciato i dieci film in corsa per il prestigioso riconoscimento che si è rivelato utile per prevedere le vittorie agli Oscar ben 21 volte su 30. Tra i produttori in corsa per un PGA Award 2020 ci sono anche David Heyman presente nel team di C'era una volta a... Hollywood e Storia di un matrimonio e anche Emma Tillinger Koskoff ... Leggi la notizia su movieplayer

