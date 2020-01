Nuovo Codice della Strada, inasprimento delle multe per chi guida con il cellulare (Di martedì 7 gennaio 2020) Le principali novità del Nuovo Codice della Strada: stangata per chi guida con il cellulare. In caso di recidiva si passa alla sospensione della patente fino a tre mesi. Il Nuovo Codice della Strada prevede un inasprimento delle multe per chi guida usando lo smartphone (o il telefono cellulare) e per chi non rispetta i limiti di velocià. Il Nuovo Codice della Strada Sono queste le principali innovazioni che entreranno in vigore con il Nuovo Codice della Strada. La terza grande innovazione riguarderà anche l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza sugli scuolabus. Obbligo che diventerà effettivo a partire dal 2024, questo anche per dare tempo alle società di adeguarsi alla nuova normativa. multe per chi guida con lo smartphone Alla luce delle novità introdotte nel Nuovo Codice della Strada, per chi guida con lo smartphone le multe passano vanno da 422 a 1697 ... Leggi la notizia su newsmondo

