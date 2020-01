No Time To Die: Hans Zimmer comporrà la colonna sonora (Di martedì 7 gennaio 2020) Il nuovo film di James Bond, No Time to Die, avrà una colonna sonora composta da Hans Zimmer. No Time To Die potrà contare su una colonna sonora composta da Hans Zimmer che sostituirà Dan Romer dopo la sua rinuncia all'incarico che aveva ricevuto dalla Universal Pictures. Bond 25, in arrivo nelle sale ad aprile, renderà complicato all'artista completare in tempo il lavoro necessario e il sito di Variety conferma che potrebbe essere affiancato da alcuni amici e collaboratori. Hans Zimmer, per comporre e registrare in studio i brani ideati per No Time to Die, potrebbe infatti chiedere l'aiuto di Benjamin Wallfisch o Lorne Balfe, rispettando così le tempistiche richieste. No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, ... Leggi la notizia su movieplayer

