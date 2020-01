Nina Moric non crede alla scomparsa di Luigi Favoloso e prende le distanze sui social da questa vicenda (Di martedì 7 gennaio 2020) Già ieri sera, dopo la notizia della possibile scomparsa di Luigi Mario Favoloso, Nina Moric aveva pubblicato un post per dire la sua su quello che sta succedendo. Ci riferiamo alla notizia relativa alla scomparsa del suo ex fidanzato. Ieri Nina, con il suo post su Instagram, aveva fatto capire di credere che Luigi abbia messo su una sorta di teatrino ma che sta solo facendo preoccupare le persone che gli vogliono bene. Oggi, dopo che tutti i programmi hanno parlato della scomparsa di Luigi, Nina ha deciso di scrivere nuovamente sui social. Non solo, ha anche commentato molti post relativi alla scomparsa di Luigi Mario, dicendo che non si tratta di nulla di preoccupante, nessuna tragedia. Sotto un post della pagina Instagram IsaeChia ( che pubblicava un aggiornamento sulla scomparsa di Luigi, con un articolo relativo alla puntata di oggi di Pomeriggio 5), la Moric ha postato un suo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

