Milano: Comune compra tre immobili per aprire nuove sedi in periferia (2)

"Al tempo stesso – continua – avremo spazi nuovi, più salubri e moderni che miglioreranno le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali. Lo spostamento di circa 2.550 impiegati da diversi stabili nel centro cittadino consentirà all'Amministrazione di ottenere importanti economie di spesa e di entrata dalla valorizzazione economica degli immobili liberati, con una chiara indicazione in tema di modello di spending review". L'immobile in Corvetto di 34mila metri quadri per sette piani, che verranno opportunamente adattati alle richieste del Comune dal venditore, è stato acquistato per 65 milioni di euro. Sono 30,5 i milioni di euro spesi per acquistare il palazzo in Bovisa, (sette piani per 22mila metri quadri). è invece costato 6,9 milioni di euro lo stabile di via Principe Eugenio, acquistato dalla Città Metropolitana.

