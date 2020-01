Maltempo Liguria: Rocchetta Nervina non è più isolata grazie a un ponte Bailey (Di martedì 7 gennaio 2020) grazie a un ponte Bailey da 42 metri di tipo militare, Rocchetta Nervina, nell’entroterra di Ventimiglia, non è più isolata: lo scorso 27 novembre era crollata una porzione di strada provinciale a causa del Maltempo. Il ponte è stato affittato dalla Provincia di Imperia e resterà installato fino a quando non verrà costruita la nuova strada (saranno necessari almeno cinque mesi): sarà transitabile tra pochi giorni.L'articolo Maltempo Liguria: Rocchetta Nervina non è più isolata grazie a un ponte Bailey Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

