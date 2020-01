LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: 3-6 4-5, il finlandese serve per il match (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Splendida risposta d’incontro con il rovescio di Sinner. 30-15 Ottima prima al centro e accelerazione risolutiva con il dritto di Ruusuvuori. 15-15 Ace esterno del finnico. 0-15 Out il dritto del finlandese. Erroraccio con il dritto di Ruusuvuori che affossa la risposta in rete. Il finlandese ora avrà una nuova chance, avanti 5-4, per chiudere il confronto. 40-30 Esagera con il dritto il finnico e palla del 4-5 in favore di Sinner in questo 2° set. 30-30 Ottimo dritto in contropiede del finnico e Sinner ancora in difficoltà. 30-15 Con due ottime accelerazioni di dritto Sinner recupera il quindici di ritardo. Grande accelerazione con il dritto lungolinea di Sinner che ottiene il parziale controbreak: 3-5 nel 2° set in favore di Ruusuvuori. L’azzurrino andrà alla battuta. Vantaggio Sinner, altro doppio fallo del ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sinner-Ruusuvuori Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - #Sinner-R… - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - zazoomblog : LIVE Sinner-Ruusuvuori Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - #Sinner-R… -